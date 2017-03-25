Трамп признался в любви к грекам

2017-03-25 20:15 | www.oxu.az | 4

Со слов «Я люблю греков» начал свое выступление президент США Дональд Трамп на мероприятии, организованном Белым домом в честь национального праздника Греции – Дня независимости и греко-американской общины, сообщают греческие СМИ, которые опубликовали видеозапись выступления Трампа.

«Я люблю греков, о, как я люблю греков. Не забывайте, что я из Нью-Йорка. Там всюду увидишь греков. Они везде!» - сказал Трамп.

Трамп высоко оценил вклад руководителя аппарата Белого дома Райнса Прибуса, грека по происхождению, заявив, что это «один из главных греков» в стране. Президент отметил и вклад других сотрудников, которые имеют греческое происхождение.

Cообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«В День независимости Греции празднуется возрождение свободы греческих граждан», - сказал Трамп.

Он отметил, что день независимости Греции отмечают в Белом доме уже 30 лет, а начало традиции положил Рональд Рейган. В ходе празднования в Белом доме прозвучала греческая музыка и были исполнены традиционные танцы.

Мероприятие прошло вечером 24 марта. В США Грецию на праздновании Дня независимости представляет министр национальной обороны Панос Камменос, который провел переговоры с министром обороны США Джеймсом Маттисом.