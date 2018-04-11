Чавушоглу: Мы не сдадим Африн режиму Асада

2018-04-11 16:40 | www.oxu.az | 5

Африн не может быть передан сирийскому режиму.

Как передает Oxu.Az, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлут Чавушоглу, отвечая на вопрос, кому Турция передаст Африн.

«Режим Асада должен наконец уйти из Сирии.

Этот человек и этот режим уже не в первый раз применяет химическое оружие!

Убиты почти миллион человек.

Поэтому Африн не может быть передан режиму Асада», - заявил Чавушоглу, отметив, что Франция сделала предложение обсудить сирийский вопрос:

«На днях мы должны оценить это решение и назначить время встречи».

Кямиль ГАМЗАОГЛЫ

