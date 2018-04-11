В России подсчитали экстремистов из Кавказа

2018-04-11 17:13 | www.oxu.az | 5

Российские спецслужбы в 2017 году предотвратили выезд из страны более чем 100 жителей Кавказа, намеревавшихся уехать за рубеж воевать на стороне боевиков.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, такие данные озвучил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Слаженные действия специальных служб и правоохранительных органов позволили пресечь выезд из России лиц, имевших намерения вступить в ряды международных террористических организаций за рубежом.

В их числе оказалось более 100 жителей Северо-Кавказского округа», - сказал Патрушев на совещании в Черкесске.

Секретарь СБ РФ уточнил, что по несостоявшимся боевикам ведется целенаправленная работа. В 2016 году Николай Патрушев не исключил, что США вынашивают планы по разделу России для заполучения ее богатейших ресурсов.

«Руководство США обозначило для себя цель – доминировать в мире. В связи с этим им не нужна сильная Россия. Наоборот, им нужно максимально ослабить нашу страну.

Не исключается достижение этой цели и путем распада Российской Федерации. Это откроет Соединенным Штатам доступ к богатейшим ресурсам, которыми, по их мнению, Россия располагает незаслуженно», – заявил Патрушев.

Али Мамедов

