ЦИК: Некоторые силы распространяют вымышленную информацию, чтобы поставить под сомнение прозрачность выборов

2018-04-11 17:32 | www.apa.az | 5

«Избирательный процесс на выборах президента Азербайджанской Республики проходит в соответствии с требованиями законодательства».

Как сообщает АПА, об этом говорится в информации, распространенной Центральной Избирательной Комиссией.

Отмечается, что в течение предвыборного периода и сегодня в ЦИК не поступало официальной информации о каких-либо нарушениях закона: «Однако в социальных сетях есть некоторые силы («Мейдан ТВ» и 2-3 субъекта, тиражирующих информацию этого издания), заинтересованные в том, чтобы поставить под сомнение демократичность и прозрачность выборов. Они распространяют не соответствующую действительности вымышленную информацию».

Примером подобной искаженной информации может служить заявление будто на 5,6,7 избирательных участках третьего Ясамалского избирательного округа №17 избирательные урны не отвечают стандарту, члены комиссии действуют по указке сверху, происходят вбросы бюллетеней в избирательные урны, и все это делается на глазах наблюдателя Али Зейналова, в то время как этот человек на территории данного округа и на указанных участках вообще не вел наблюдений.





Информация о том, что в школе №52 на территории 17-го избирательного округа находятся участки №5,6,7, хотя в действительности там находится лишь 15-ый избирательный участок и заявления о том, что имеют место нарушения в несуществующем 57-ом Гаджигабул-Кюрдамирском избирательном округе и создаются препятствия от имени анонимных наблюдателей, не соответствуют действительности.

ЦИК считает, что основная цель распространяющих дезинформацию интернет-ресурсов и профилей социальных сетей – заставить усомниться в демократичности и справедливости в проводимых в нашей стране выборов, а также ввести в заблуждение международных и местных наблюдателей. Невозможно воспринимать всерьез такую дезинформацию, распространяющуюся в условиях беспрепятственной деятельности более 60 000 международных и местных наблюдателей и системы «онлайн», которая осуществляется посредством 1000 веб-камер.



ЦИК особо отмечает, что предпримет необходимые шаги для своевременного и качественного принятия всех необходимых мер по защите прав азербайджанских избирателей, предотвращению возможных нарушений и устранению их последствий.