В МИД Сирии назвали действия США «бездумной эскалацией»

2018-04-11 17:34 | www.apa.az | 7

«Бездумная эскалация» со стороны США не стала для Дамаска неожиданностью».

Об этом сообщает АПА со ссылкой на сирийское национальное агентство САНА.

«Эта бездумная эскалация со стороны США неудивительна, так как она исходит от страны, которая спонсировала и все еще спонсирует терроризм в Сирии»,- заявили в МИД Сирии.

Сегодня президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. По его словам, эти ракеты будут «хорошие, новые и «умные». Американский лидер также отметил, что сейчас отношения США с Россией хуже, чем в период холодной войны.