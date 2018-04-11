Эрдоган обратился к террористам и гюленистам

2018-04-11 17:45 | www.oxu.az | 6

Если бы Турция не начала производить свои беспилотники, то сегодня ситуация с операцией «Щит Ефрата» была бы совсем другой.

Как передает Oxu.Az, об этом президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал на встрече с группой цыган ромов.

«По дороге на это мероприятие я узнал последние данные. Число уничтоженных террористов в Африне достигло 4108», - сказал Эрдоган.

Он также рассказал о борьбе с организацией Фетуллаха Гюлена (FETÖ):

«Вместе с вами мы разоблачили FETÖ за 16 часов.

Вчера из Габона привезли трех членов этой организации.

Еще нескольких привезли ранее из Косово.

Где бы они ни спрятались, мы всех найдем и привезем сюда.

На нас пытаются воздействовать через экономику. Скажу еще раз:

Не получится!».

Кямиль ГАМЗАОГЛЫ

