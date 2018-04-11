Египетского младенца записали в террористы

2018-04-11 17:55 | www.oxu.az | 8

В Египте перед верховным судом предстала молодая женщина и ее годовалый грудной ребенок, что вызвало гнев в социальных сетях и волну критики в адрес режима Абдельфаттаха ас-Сиси.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на Middle East Eye.

Фатима и ее малышка Аля исчезли больше недели назад, и их близкие уже били тревогу.

В последний раз Фатиму с мужем и ребенком видели на железнодорожном вокзале.

Как оказалось, мать с малышом все это время находились под арестом в тюрьме аль-Канатер, а местонахождение ее супруга неизвестно. Фатиме предъявили обвинения по статьям о терроризме – во вступлении в террористическую группировку и распространении ложных новостей.

«Наша дочь Фатима Муса и ее грудная дочка предстали перед судом по делу о госбезопасности», – пояснила родственница семьи Middle East Eye.

«Аля все еще находится со своей матерью, и адвокаты узнали, что у нее на прошлой неделе была высокая температура».

Правозащитники и все неравнодушные возмутились таким действиям силовиков, арестовавших вместо подозреваемого мужчины его жену и ребенка.

«Голосуйте за Сиси, и вы никогда не окажетесь в тюрьме в одиночестве – он арестует и вашу семью тоже, чтобы вам не было скучно», – написала в соцсети Марьям Тахир.

Али Мамедов

