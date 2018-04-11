ЦИК прокомментировал информацию о нарушениях закона

2018-04-11 18:03 | www.oxu.az | 6

Центризбирком прокомментировал сведения о нарушениях закона в день голосования.

Как сообщили Oxu.Az в ЦИК, об этом говорится в информации, распространенной Центральной избирательной комиссией.

Отмечается, что в течение предвыборного периода и сегодня в ЦИК не поступало официальной информации о каких-либо нарушениях закона:

«Однако в социальных сетях есть некоторые силы («Мейдан ТВ» и 2-3 субъекта, тиражирующих информацию этого издания), заинтересованные в том, чтобы поставить под сомнение демократичность и прозрачность выборов. Они распространяют не соответствующую действительности вымышленную информацию».



Примером подобной искаженной информации может служить заявление, будто на 5,6,7 избирательных участках третьего Ясамальского избирательного округа №17 избирательные урны не отвечают стандарту, члены комиссии действуют по указке сверху, происходят вбросы бюллетеней в избирательные урны и все это делается на глазах наблюдателя Али Зейналова, в то время как этот человек на территории данного округа и на указанных участках вообще не вел наблюдений.

Информация о том, что в школе №52 на территории 17-го избирательного округа находятся участки №5,6,7, хотя в действительности там находится лишь 15-й избирательный участок и заявления о том, что имеют место нарушения в несуществующем 57-ом Гаджигабул-Кюрдамирском избирательном округе и создаются препятствия от имени анонимных наблюдателей, не соответствуют действительности.



ЦИК считает, что основная цель распространяющих дезинформацию интернет-ресурсов и профилей социальных сетей – заставить усомниться в демократичности и справедливости проводимых в нашей стране выборов, а также ввести в заблуждение международных и местных наблюдателей.

Невозможно воспринимать всерьез такую дезинформацию, распространяющуюся в условиях беспрепятственной деятельности более 60 000 международных и местных наблюдателей и системы онлайн-наблюдения, которая осуществляется посредством 1000 веб-камер.



ЦИК особо отмечает, что предпримет необходимые шаги для своевременного и качественного принятия всех необходимых мер по защите прав азербайджанских избирателей, предотвращению возможных нарушений и устранению их последствий.

Кямиль ГАМЗАОГЛЫ

