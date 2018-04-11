Самед Сеидов: Вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта будут и далее обсуждаться в ПАСЕ

2018-04-11 16:11 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Вопросы урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта будут по прежнему обсуждаться в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом сказал в среду Trend председатель комитета Милли Меджлиса Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов.

Председатель комитета отметил, что нагорно-карабахский конфликт - это большой клубок проблем и обсуждения по этому вопросу никогда не прекращались.

«Дело в том, что существует два типа обсуждений по нагорно-карабахскому конфликту. Один из них - прямые обсуждения по конфликту, которые ведутся в ОБСЕ. Но есть так называемые косвенные обсуждения, связанные с проблемами беженцев, с гуманитарными аспектами, с вопросами Сарсангского водохранилища, доступа к воде. Все эти проблемы связаны с нагорно-карабахским конфликтом. Конечно же, все вопросы обсуждались, обсуждаются, и будут обсуждаться на заседаниях ПАСЕ», - сказал Сеидов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.