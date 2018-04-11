Рамиз Мехтиев: «Виновные в тяжких преступлениях в Азербайджане затем из-за рубежа клевещут на нашу страну»

2018-04-11 17:54 | www.apa.az | 6

«К сожалению, виновные в тяжких преступлениях в Азербайджане затем, отправившись за рубеж, ведут очернительную кампанию против нашей страны».

Как сообщает АПА, об этом заявил глава Администрации президента Азербайджана. Р.Мехтиев сказал, что такие люди встают на этот путь ввиду отсутствия высокой культуры: «Я негативно отношусь к таким случаям».

Р.Мехтиев сказал, что нормальный человек не встанет на этот путь: «Внутри страны есть оппозиция. Есть еще те, которые, отправившись за рубеж, стараются очернять и порочить Азербайджан. Представители ни одной нации не должны вставать на этот путь. В Азербайджане решены многие проблемы в экономической и социальной сферах. Поэтому активное участие избирателей на выборах естественно».

Глава Администрации президента отметил, что виновные в больших преступлениях в Азербайджане затем отправляются за рубеж: «За рубежом они начинают порочить Азербайджан. Конечно, это нехорошо. Такие люди прибегают к этому пути ввиду отсутствия культуры, воспитания».