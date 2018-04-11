На «горячую линию» ЦИК Азербайджана в ходе президентских выборов жалоб не поступало

2018-04-11 16:24 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - С 08:00 до 15:00 на «горячую линию» ЦИК Азербайджана в ходе проводимых сегодня в Азербайджане президентских выборов поступило около 100 обращений справочного характера, согласно информации отдела медиа и общественных связей ЦИК.

"Жалоб на "горячую линию" не поступало", - говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходят президентские выборы.

На президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действуют 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно наблюдать за процессом голосования.

Веб-камеры установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдают 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

Голосование на президентских выборах завершится в 19:00.

В Азербайджане 5 314 365 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.

По информации на 15:00, на президентских выборах в республике проголосовали 60,74 процента избирателей, то есть 3 227 817 человека.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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