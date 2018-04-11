МИД: В дипломатических представительствах была отмечена высокая активность избирателей

2018-04-11 18:06 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА, об этом сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что выборы были проведены в свободных и демократических условиях, активность зарегистрированных в посольстве граждан была высокой.

«Избирательный участок в посольстве нашей страны в Вашингтоне открылся по местному времени уже более часа назад. Примерно через полтора часа в генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе откроется избирательный участок, и закроется он позже всех. В дипломатических представительствах нашей страны была отмечена высокая активность избирателей. Результаты голосования на избирательных участках, созданных в диппредставительствах нашей страны, будут направлены в 16 и 17-ый Ясамалские избирательные округа», - подчеркнул Х.Гаджиев.