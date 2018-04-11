АБР: ВВП Азербайджана в 2018 году вырастет на 1,7%, в 2019 году - на 2%

2018-04-11 18:13 | www.apa.az | 7

«ВВП Азербайджана в 2018 году вырастет на 1,7%, а в 2019 году темпы роста экономики страны ускорятся до 2%».

Как передает АПА-Экономикс, это следует из обновленного отчета Азиатского банка развития (АБР) «Обзор развития Азии-2018». Согласно отчету, в 2018 и 2019 годах инфляция в Азербайджане составит 7% и 8% соответственно.

Авторы отчета отмечают, что несмотря на небольшое сокращение сектора промышленности на 0,5%, связанное с сокращением добычи нефти, в следующем году за счет старта добычи в рамках второй стадии разработки газоконденсатного месторождения Шахдениз этот сектор вырастет на 3%. «Запланированное удвоение объема государственных инвестиций в 2018 году приведет к росту строительства на 6%, а в 2019 году рост будет держаться на уровне в 3%».

«Ожидается, что по мере стабилизации обменного курса и улучшения экономической активности в Азербайджане будет расти частное потребление. Профицит платежного баланса в 2018 году составит 6,9% ВВП, в 2019 - 6,2%», - говорится в отчете.