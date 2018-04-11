«Associated Press» распространило сообщение о президентских выборах в Азербайджане

2018-04-11 18:37 | www.apa.az | 5

Агентство «Associated Press» распространило сообщение о президентских выборах в Азербайджане.

Как сообщает АПА, в статье с фотосессией говорится, что нынешний президент Ильхам Алиев как и его отец выступает в качестве гаранта стабильности.

В статье отмечается, что Ильхам Алиев, защищая интересы почти 10 миллионов мусульман-шиитов в сфере энергетики и безопасности, а также балансируя влияние России на стратегический каспийский регион, объединил большую часть населения с Западом.

«Планируемые осенью президентские выборы перенесены на апрель. Официальные лица говорят, что это изменение связано с тем, что в конце 2018 года в стране будут проводиться мероприятия высокого уровня.



Ильхам Алиев руководит страной с 2003 года. Результаты опросов показывают, что 80% населения поддерживают его. После победы Ильхама Алиева на последних выборах в 2013 году в Конституцию Азербайджана было внесено изменение о продлении срока полномочий президента с 5 до 7 лет»,- говорится в статье.