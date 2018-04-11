В Баку откроется выставка турецкого исламского искусства

2018-04-11 16:48 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В музейно-выставочном комплексе Азербайджанской государственной академии художеств 17 апреля в 12.00 откроется выставка исламского искусства тюркского мира “Türk İslam Sənətləri Sərgisi”, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра турецкой культуры Бакинского института Юнуса Эмре (Bakı Yunus Emre İnstitutu).

Гостям будет представлено более восьмидесяти экспонатов изобразительного и декоративно–прикладного искусства из выставочной коллекции муниципалитета города Бурса. Об искусстве древней турецкой живописи можно судить по многочисленным рукописям, украшенным миниатюрами, и произведениям, отличающимися гармонией и красочностью образа. Прикладное искусство Турции представлено разнообразными керамическими и фаянсовыми экспонатами, деревянными резными предметами, изделиями из металла – посудой и оружием. Для их росписи используют разнообразные стилизованные растительные мотивы. Традиционными считаются турецкие красные ткани с серебряным или золотым узором. Турецкие ковры и коврики для молитвы имеют сдержанный колорит и выразительную композицию.

Экспозиция организована при содействии Министерства культуры и туризма Азербайджана и посольства Турции.