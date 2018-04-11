Глава АП: Едут за рубеж и стараются порочить Азербайджан - ВИДЕО

2018-04-11 18:42 | www.oxu.az | 6

Выборы проходят на высоком уровне. До 17.00 проголосовало 70 процентов избирателей.

Как сообщает Oxu.Az, об этом заявил глава Администрации президента Рамиз Мехтиев.

Р.Мехтиев отметил, что выборы войдут в историю как важное событие:

«Потому, что Азербайджан стремительно развивался последние 15 лет, были достигнуты большие результаты. В Азербайджане нашли свое решение многие проблемы в социальной и экономической сферах. Поэтому высокая явка на выборах естественна»

Глава АП с сожалением отметил, что виновные в тяжких преступлениях в Азербайджане затем, отправившись за рубеж, ведут очернительную кампанию против нашей страны:

«Я негативно отношусь к таким случаям. Внутри страны есть оппозиция. Есть еще те, которые, отправившись за рубеж, стараются очернять и порочить Азербайджан. Представители ни одной нации не должны вставать на этот путь».

Глава Администрации президента отметил, что виновные в больших преступлениях в Азербайджане затем отправляются за рубеж:

«За рубежом они начинают порочить Азербайджан. Конечно, это нехорошо. Такие люди прибегают к этому пути ввиду отсутствия культуры, воспитания».