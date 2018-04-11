Россия готовится к ратификации Договора о стратегическом партнерстве с Туркменистаном

2018-04-11 16:55 | www.trend.az | 5

АШХАБАД /Trend/ - На рассмотрение Государственной думы России внесен проект федерального закона о ратификации Договора между Россией и Туркменистаном о стратегическом партнерстве, говорится в среду в сообщении данного российского законодательного органа.

Документ был подписан по итогам официального визита в Ашхабад президента России Владимира Путина в начале октября 2017 года.

Договором устанавливается, что долгосрочные и стабильные отношения стратегического партнерства между двумя странами базируются на принципах взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства и взаимной выгоды, мирного сосуществования и взаимного доверия. Договором также предусматривается, что стратегическое партнерство сторон нацелено на расширение сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах, на создание благоприятных условий для обеспечения взаимной безопасности, противодействия глобальным угрозам и вызовам, укрепления региональной стабильности.

Договором предусмотрено расширение и углубление сторонами сотрудничество в борьбе с терроризмом и иными проявлениями экстремизма, различными формами транснациональной организованной преступности, коррупцией, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оружия, контрабандой и незаконным вывозом культурных ценностей, другими проявлениями новых угроз и вызовов безопасности.