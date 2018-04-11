АБР ожидает устойчивый рост экономики Азербайджана в ближайшие два года

2018-04-11 16:56 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - ВВП Азербайджана в 2018 году вырастет на 1,7 процента, следует из обновленного отчета Азиатского банка развития (АБР) “Обзор развития Азии 2018: Как технологии влияют на рабочие места“.

Как отмечается, в 2019 году темпы роста экономика страны ускорятся до двух процентов за счет расширения сектора промышленности.

“Ожидается, что по мере стабилизации обменного курса и улучшения экономической активности в Азербайджане будет расти частное потребление. При этом более высокие объемы государственных инвестиций будут способствовать росту ненефтяной экономики”, - отмечается в отчете.

Авторы отчета отмечают, что, несмотря на небольшое сокращение сектора промышленности на 0,5 процента, связанного с сокращением добычи нефти, в следующем году за счет старта добычи в рамках второй стадии разработки газоконденсатного месторождения “Шах Дениз” этот сектор вырастет на три процента.

“Запланированное удвоение объема государственных инвестиций в 2018 году приведет к росту строительства на шесть процентов, а затем будет держаться на устойчивом уровне в три процента”, - говорится в отчете.

Сектор услуг, пишут аналитики АБР, в 2018 и 2019 годах будет расти на два процента за счет роста розничной торговли, транспорта и туризма, которые в свою очередь, будут развиваться благодаря более конкурентному обменному курсу и строительству отелей с умеренными ценами.