В Берлине проведена акция солидарности азербайджанцев

2018-04-11 18:50 | www.apa.az | 7

Как сообщает АПА, в акции, организованной функционирующим в Берлине «Азербайджанским домом», Конгрессом азербайджанцев Европы, Центром культуры Германия-Азербайджан, обществом Азербайджан-Германия в Магдебурге, приняли участие более 200 азербайджанцев.

Участники акции держали в руках флаги Азербайджанской Республики, скандировали лозунги в поддержку нашей страны. Выступивший на акции президент Конгресса азербайджанцев Европы Сахиль Гасымов подчеркнул, что гордится развитием Азербайджана, усилением имиджа нашей страны из года в год.

В то же время, С.Гасымов отметил, что есть определенные круги, которые с завистью относятся к этой успешной политике, и проводимая ими в последнее время антиазербайджанская кампания вызывает сожаление.

Выступивший на акции член правления Конгресса азербайджанцев Европы, заместитель председателя Конгресса азербайджанцев Бенилюкса Эльсевар Мамедов призвал азербайджанцев к единству и солидарности.

Э.Мамедов отметил, что некоторые проживающие в Европе азербайджанцы действуют против национальных интересов Азербайджана, его государственности. Но они не достигнут своих целей.

Акция, которая длилась более двух часов, завершилась без инцидентов.