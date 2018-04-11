Число погибших при крушении военного самолета в Алжире выросло до 257‍ (Обновлено)

2018-04-11 17:06 | www.trend.az | 6

Число погибших в результате крушения военного самолета на севере Алжира может достигать 257, сообщает РИА Новости со ссылкой на алжирский телеканал "Ан-Нахар".

Есть ли выжившие, неизвестно. Источники на месте крушения сообщают, что есть один пострадавший, но не из числа пассажиров. Возможно, он находился на земле в момент крушения самолета.

14:51 (GMT+4) В районе крушения военного самолета на севере Алжира к настоящему моменту обнаружены тела 181 погибшего, сообщает алжирский телеканал "Ан-Нахар" со ссылкой на военные источники, передает РИА Новости.

Всего на борту "Ил-76" могли находиться до 250 военнослужащих.

13:37 (GMT+4) Не менее 105 человек погибли при крушении военного самолета в Алжире, 26 из них из Западной Сахары, сообщает местный телеканал En-Nahar со ссылкой на МЧС, передает РИА Новости.

"Сто пять человек погибли, среди них 26 из Полисарио (Народного фронта освобождения Западной Сахары — ред.), в результате крушения военного самолета в Буфарике", — говорится в сообщении на сайте телеканала.

12:59 (GMT+4) Выживших при крушении военного самолета в районе аэропорта Буфарик на севере Алжира нет, сообщил спутниковому телеканалу "Аль-Арабия" алжирский военный источник, передает РИА Новости.