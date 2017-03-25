В Лондоне тысячи человек провели марш против Brexit

2017-03-25 21:10 | www.trend.az | 8

Многочисленный марш в поддержку единства Британии и ЕС проходит в Лондоне в условиях повышенных мер безопасности. В акции, которая стала очередной в серии протестов против Brexit, принимают участие, по разным данным, от 25 тысяч до 100 тысяч человек, передает РИА Новости.

"Марш за единство с Европой" завершится во второй половине дня на парламентской площади большим митингом, на котором планируют выступить глава Либерально-демократической партии Тим Фаррон и бывший вице-премьер Ник Клегг. Участники митинга почтили память погибших при теракте 22 марта.

Как ожидается, премьер-министр Британии Тереза Мэй в предстоящую среду, 29 марта, объявит о старте процедуры выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

Скотланд-Ярд в связи с массовым мероприятием в центре города, которое проходит спустя несколько дней после теракта, усилил полицейские патрули.



"С 11.00 для проведения марша будут перекрыты несколько улиц в районе Вестминстер. В центральном Лондоне в целях повышения безопасности сегодня будут размещены дополнительные полицейские патрули", — говорится в сообщении городской полиции.

Участники протеста начали марш в сторону парламента на улице Парк-Лэйн у лондонского Гайд-Парка. Большинство участников акции несут флаги Евросоюза, плакаты и лозунги, призывающие не проводить Brexit, скандируют лозунги за проведение повторного референдума о членстве в ЕС. При этом и собравшиеся, и организаторы, заявляют, что недавний теракт не стал причиной отказываться от акции.

"Нас не запугать. Мы едины и солидарны. Мы пройдем маршем в самое сердце нашей демократии с уважением к тем, кто погиб (при теракте — ред.). Мы почтим минутой молчания их память, мы призовем всех участников выйти на марш с какими-либо символами памяти и вести себя соответственно нынешним обстоятельствам", — говорится в заявлении оргкомитета акции.

Глава либдемов Фаррон, который выступит на митинге у парламента в конце акции, собирается призвать к проведению повторного референдума о членстве в ЕС.

"Вопрос в том, кто определяет условия финальной сделки (положения соглашения с ЕС о выходе Британии). Должны ли это делать политики или народ? Мы можем прекратить волну популизма, мы можем изменить направление, в котором движется наша нация и стать вновь прогрессивными. Я не готов к тому, чтобы наша страна стала слабее, меньше и беднее", — говорится в речи Фаррона, фрагменты которой были переданы журналистам.

Акция проходит без происшествий.