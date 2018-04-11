Россия надеется, что здравый смысл возобладает

2018-04-11 19:01 | www.apa.az | 5

«Россия готова поддерживать конструктивные инициативы других стран».

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами 17 стран.



«Уважаемые дамы и господа, рад приветствовать вас в Кремле на торжественной церемонии вручения верительных грамот. Поздравляю с официальным началом дипломатической работы в России. На вас возложена очень ответственная, важная миссия — всемерно содействовать развитию отношений представляемых вами государств с Россией. Укреплять в этих целях политический диалог, расширять торгово-экономические связи, углублять гуманитарно-культурные контакты и обмены между людьми», - отметил президент.

«Со своей стороны готовы поддерживать ваши конструктивные инициативы. Вы можете рассчитывать на помощь и содействие российского руководства, органов государственной власти, деловых кругов и общественности нашей страны. Положение дел в мире не может не вызывать беспокойство. Обстановка в мире становится все более хаотичной, тем не менее мы все-таки надеемся, что здравый смысл в конце концов возобладает, и международные отношения войдут в конструктивное русло, вся мировая система станет более стабильной и прогнозируемой», - подчеркнул президент.



Отметим, В.Путин принял верительные грамоты у 17 послов иностранных государств, среди которых представители Италии, Австрии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кубы и Южной Кореи. Церемония проходила в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.