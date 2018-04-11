Голосование на президентских выборах в Азербайджане завершилось

2018-04-11 19:02 | www.apa.az | 6

Голосование на выборах президента Азербайджана завершилось.



Как сообщает АПА, голосование завершилось в 19.00.

Уже начался подсчет голосов.

В выборах приняли участие 8 кандидатов: действующий президент Ильхам Алиев - партия «Ени Азербайджан», самовыдвиженец Захид Орудж, Араз Ализаде - Социал-демократическая партия Азербайджана,Гудрат Гасангулиев - Партия единого народного фронта Азербайджана, Фарадж Гулиев - партия «Движение национального возрождения», Хафиз Гаджиев - партия «Муасир Мусават», Рази Нуруллаев - инициативная группа народнофронтовцев, Сардар Джалалоглу - Демократическая партия Азербайджана (ДПА).

Для наблюдения за ходом выборов аккредитацию прошли 894 международных и 58 175 местных наблюдателей. За ходом голосования наблюдали 60 организаций, включая ПА ОБСЕ, БДИПЧ ОБСЕ, ПАСЕ, миссию от СНГ, а также международные наблюдательные миссии из 59 стран.

Наблюдение за процессом голосования осуществлялось также посредством веб-камер, установленных на 1000 избирательных участках по 119 избирательным округам.

«Еxit-poll» провели Независимый исследовательский центр «Els», Мониторинговый центр «RƏY», Лига защиты прав трудящихся совместно с американской компанией «J.Finkelstein and Associates», а также Независимый центр консультации и помощи совместно с французской организацией «Opinion Way».