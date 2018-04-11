В Кремле прокомментировали заявление Трампа об ударе по Сирии

2018-04-11 19:17 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не являемся участниками twitter-дипломатии. Мы сторонники серьезных подходов. По-прежнему считаем, что важно не делать шагов, которые могут навредить и без того хрупкой ситуации», - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о сообщениях Трампа в Twitter.

Отметим, сегодня Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Ракеты, по его словам, будут «хорошие, новые и «умные».

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии - выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.