ИГИЛ пригрозило России и Путину терактами во время ЧМ-2018

Боевики "Исламского государства"* начали распространять в интернете угрозы о планирующихся терактах в России во время чемпионата мира по футболу, который пройдет этим летом в 11 российских городах.

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на «Newsru.com», на это обратили внимание специалисты SITE Intelligence Group, которая занимается мониторингом деятельности террористов в интернете.

Последователи ИГ*, как отмечают эксперты, активно публикуют в соцсетях постеры с изображением бомб, террористов-смертников и оружия и угрозами сорвать проведение крупнейшего международного футбольного турнира.

Кроме того, на одном из плакатов есть изображение президента РФ Владимира Путина, выступающего с трибуны на стадионе. На теле главы государства расположен прицел снайперской винтовки.

Неподалеку от него изображен террорист с автоматом АК-47 в руке. "Путин заплатит за убийства мусульман", - обещают боевики.

Как отмечает The Daily Mail, постеры с угрозами терактов в России сначала распростанялись через закрытые аккаунты в мессенджере Telegram.

Примечательно, что на прошлой неделе директор ФСБ России Александр Бортников, заявил о том, что четыре теракта, произошедшие на территории страны в 2017 году, координировались именно через мессенджеры.

На одном из плакатов, опубликованных террористами, изображен нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, который стоит на коленях рядом с одним из боевиков на поле стадиона "Лужники".

На другом постере - террорист со взрывчаткой и надпись "О враги Бога в России. Я клянусь, что пламя моджахедов сожжет вас. Только подождите".



Отметим, что ранее западные страны заявили о дипломатическом бойкоте чемпионата мира по футболу в России. При этом из заявление было связано не с угрозами терактов и возможными проблемами безопасности, а с неодобрением внешней политики Кремля.

На прошлой неделе датские СМИ сообщили о том, что официальные представители власти Дании, скорее всего, откажутся от поездки на чемпионат мира по футболу в России.

