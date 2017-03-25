Полиция задержала более 120 протестующих в Риме

2017-03-25 21:28 | www.apa.az | 6

Полиция задержала для установления личности 122 участника одной из акций протеста, проходящих в субботу в итальянской столице. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Rainews24.

Лидеры 27 стран Евросоюза, которые останутся в объединении после выхода Великобритании, подписали Римскую декларацию о достижениях, вызовах и приоритетах ЕС. Декларация стала главным итогом саммита в Риме, посвященного 60-летию Римских договоров (1957), которые заложили основы Евросоюза.

В день саммита в центре итальянской столицы проходят шесть крупных манифестаций — как противников, так и сторонников Евросоюза. В них, как ожидается, примут участие до 25 тысяч человек.

Наибольшие опасения итальянских правоохранителей вызывает марш "Евростоп", в котором, по данным местных СМИ, идут от трех до пяти тысяч человек. Как считается, именно в ряды его участников могут внедриться провокаторы и так называемые "black bloc" – агрессивные глобалисты, устраивающие погромы и стычки с полицией на подобных мероприятиях.

В связи с угрозой беспорядков полиция остановила 122 участников митинга, сообщает ТВ. Их задержания объясняют необходимость установления личности и проверки на предмет участия в преступлениях и нарушениях общественного порядка.

На данные момент все манифестации носят мирный характер, о беспорядках не сообщается.