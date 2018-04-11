Массовые беспорядки в Киргизии - ВИДЕО

2018-04-11 19:27 | www.oxu.az | 5

Жители района Тогуз-Торо Джалал-Абадской области Киргизии подожгли несколько зданий и технику золотоизвлекательной фабрики, которая строится на территории комбината «Макмалзолото».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на kaktus.media, беспорядки начались на встрече местных жителей с членами межведомственной комиссии, пытавшимися «провести разъяснительную работу» с теми, кто недоволен строительством фабрики.

Однако собравшиеся – около 1000 человек – начали кидать камни в сторону сотрудников комиссии и милиционеров. Затем участники встречи ворвались на территорию фабрики, разрушили ограждение и подожгли хозяйственные постройки, почти завершенный дом для персонала, а также стоявшую на площадке технику.

На место происшествия вызвали пожарную машину, но она не смогла подъехать, так как участники погрома перекрыли дорогу.

Трое милиционеров были госпитализированы в больницу. Двое из них - участковый инспектор милиции и эксперт-криминалист - получили травмы средней степени тяжести, а первый заместитель начальника районной милиции получил серьезные травмы.

Милиционеров закидали камнями местные жители.

На данный момент известно, что многие жители разошлись, а вторая половина намерена направиться в райцентр Казарман и там продолжить свое собрание.

А.Б.

