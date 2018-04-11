«ELS» обнародовал предварительные итоги голосования: Ильхам Алиев набрал 82,71 процент голосов

2018-04-11 19:37 | www.apa.az | 6

Независимый исследовательский центр «Els» обнародовал предварительные итоги «exit-poll» в связи с президентскими выборами в Азербайджане.

Как сообщает АПА, руководитель Центра Ирада Ягубова сообщила, что «exit-poll» проводился в 300 участках по 118 округам: «Мы подвели итог на основании 80 тысяч анкет. В течение дня каждый час анкеты извлекались из урн и голоса подсчитывались. В анкетах содержались вопросы, в том числе связанные с избирательным процессом. Избирательная активность в течение дня составила 68,7 процентов. «Еxit-poll» завершился успешно».

Результаты «exit-poll», проведенного Независимым исследовательским центром «Els» следующие:

Ильхам Алиев – 82,71%

Захид Орудж – 3,37%

Араз Ализаде – 1,87%

Гудрат Гасангулиев – 4,23%

Фарадж Гулиев – 1,33%

Хафиз Гаджиев – 2,1%

Рази Нуруллаев – 0,92%

Сардар Джалалоглу – 3,56%.

Отмечается, что для наблюдения за ходом выборов аккредитацию прошли 894 международных и 58 175 местных наблюдателей. За ходом голосования наблюдали 60 организаций, включая ПА ОБСЕ, БДИПЧ ОБСЕ, ПАСЕ, миссию от СНГ, а также международные наблюдательные миссии из 59 стран.

Наблюдение за процессом голосования осуществлялось также посредством веб-камер, установленных на 1000 избирательных участках по 119 избирательным округам.