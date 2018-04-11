Путин назвал обстановку в мире хаотичной

2018-04-11 19:30 | www.oxu.az | 7

Президент России Владимир Путин назвал обстановку в мире хаотичной. Об этом он заявил на торжественной церемонии вручения верительных грамот послов иностранных государств.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Газета.ру.

«Действительно, положение дел в мире не может не вызывать беспокойства. Обстановка в мире становится все более хаотичной.

Тем не менее, мы все-таки надеемся, что здравый смысл в конце концов возобладает, и международные отношения войдут в конструктивное русло, вся мировая система станет более стабильной и прогнозируемой», — заявил Путин.

По его словам, Россия будет укреплять глобальную безопасность.

«Что касается России, то она будет и впредь последовательно выступать за укрепление глобальной и региональной безопасности и стабильности и далее неукоснительно, в полной мере соблюдать свои международные обязательства», — заявил Путин.

Ранее Путин заявил о наращивании военного потенциала НАТО у границ России.

А.Б.

