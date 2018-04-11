Результаты проведенного «Opinion Way» «exit poll»: Ильхам Алиев набрал 86,53% голосов

2018-04-11 19:53 | www.apa.az | 6
Французская организация «Opinion Way» совместно с Независимым центром консультации и помощи «За гражданское общество» обнародовали предварительные результаты проведенного на президентских выборах «exit poll».
Как сообщает АПА, результаты следующие:
Действующий президент Ильхам Алиев, председатель партии «Ени Азербайджан» - 86,53%;
Председатель Партии единого народного фронта Азербайджана Гудрат Гасангулиев - 3,10%;
Самовыдвиженец Захид Орудж – 2,92%;
Председатель Демократической партии Азербайджана (ДПА) Сардар Джалалоглу – 2,81%;
Председатель Партии «Муасир Мусават» Хафиз Гаджиев – 1,73%;
Председатель Социал-демократической партии Азербайджана Араз Ализаде – 1,21%;
Председатель Партии «Движение национального возрождения» Фарадж Гулиев – 1,03%;
Рази Нуруллаев, кандидатура которого была выдвинута инициативной группой народнофронтовцев – 0,67%.
«Еxit poll» охватил все регионы страны, за исключением Нахчыванской Автономной Республики.