По Эр-Рияду выпустили ракету

2018-04-11 19:55 | www.oxu.az | 8

Силы ПВО Саудовской Аравии в среду перехватили ракету, выпущенную по столице королевства Эр-Рияду.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает арабский спутниковый телеканал Al-Arabiya.

«Силы обороны Саудовской Аравии заявили в среду вечером о том, что они перехватили ракету над Эр-Риядом. Никакая дальнейшая информация не сообщается», - говорится в микроблоге телеканала в Twitter.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла», с другой -правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.

Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, в ответ на это хуситы регулярно пускают ракеты по саудовской территории.

А.Б.

