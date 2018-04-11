Российские военнослужащие займут сирийскую Думу

2018-04-11 20:05 | www.oxu.az | 5

В Минобороны России объявили об отправке военной полиции в, предположительно, пораженный химическим оружием сирийский город Дума с 12 апреля.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

По словам первого замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерала-лейтенанта Виктора Познихира, такие меры приняты для обеспечения безопасности и организации помощи мирному населению.

По его словам, жителям Восточной Гуты уже оказывается гуманитарная помощь как со стороны ООН, так и со стороны России.

А.Б.

