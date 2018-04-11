Внебиржевые сделки в Азербайджане выросли вчетверо

2018-04-11 18:47 | www.trend.az | 7
БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2018 года Национальный депозитарный центр (НДЦ) Азербайджана зарегистрировал 562 биржевые сделки по купле-продаже ценных бумаг на 144,7 миллиона манатов, что на треть меньше показателя четвертого квартала 2017 года, следует из статистических данных, опубликованных на сайте НДЦ.
По данным национального депозитария, в январе-марте этого года были зарегистрированы 96 внебиржевых сделок почти на 206,15 миллиона манатов (рост в четыре раза).
За квартал зарегистрированы 323 сделки по дополнительной эмиссии почти на 3,04 миллиарда манатов. По сравнению с октябрем-декабрем 2017 года объем таких сделок сократился на 24 процента.
Объем сделок за январь-март 2018 года:
|
Заключенные договоры
|
Биржевые сделки, число
|
Биржевые сделки, объем в манатах
|
Внебиржевые сделки, число
|
Внебиржевые сделки, объем
|
Сделки по доп. эмиссии, число
|
Сделки по доп. эмиссии, объем
|
Январь
|
9
|
204
|
53 306 966
|
14
|
6 035 342
|
95
|
1 032 062 300
|
Февраль
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