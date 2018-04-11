Associated Press: Ильхам Алиев - гарант стабильности (ФОТО)

2018-04-11 18:49 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Всемирно известное и одно из крупнейших в мире новостных агентств Associated Press (AP) посвятило статью проходящим 11 апреля в Азербайджане президентским выборам.

В статье AP подчеркивает, что жители Азербайджана, скорее всего, проголосуют на выборах за действующего Президента Ильхама Алиева.

“Такой исход президентских выборов подтверждают и различные опросы, результаты которых показывают, что свыше 80 процентов населения страны поддерживает нынешнего главу государства”, - подчеркивает агентство.

Агентство отмечает, что впервые избранный на пост Президента страны в 2003 году Ильхам Алиев утвердил себя в качестве гаранта стабильности.

Говоря о заслугах Президента Ильхама Алиева, AP особо отмечает, что он обеспечил сближение Азербайджана с Западом, помогая защитить интересы страны в области энергетики и безопасности.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходят президентские выборы. На президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действуют 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно наблюдать за процессом голосования. Веб-камеры установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдают 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

Голосование на президентских выборах завершится в 19:00.

В Азербайджане 5 314 365 человека обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.

По данным на 17:00 на президентских выборах в Азербайджане проголосовали 69,93 процента, то есть 3 716 135 избирателей.

(Автор: Азад Гасанли)

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