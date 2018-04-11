Организация «Artur J.Finkelstein and Associates» обнародовала результаты «exit-poll»: Ильхам Алиев набрал 85,57% голосов

2018-04-11 20:12 | www.apa.az | 7

Американская организация «Artur J.Finkelstein and Associates» обнародовала результаты проведенного совместно с Лигой защиты прав трудящихся «exit-poll».

Как сообщает АПА, руководитель организации Джордж Бирнбаум сказал, что по результатам Ильхам Алиев набрал 85,57% голосов, Араз Ализаде -1,42%, Хафиз Гаджиев – 1,76%, Гудрат Гасангулиев – 2,96%, Фарадж Гулиев – 1,52%, Сардар Мамедов – 2,48%, Рази Нуруллаев – 1,37%, Захид Орудж – 2,92%.

«Exit-poll» проводился на 200 избирательных участках в 40 избирательных округах.



В опросе приняли участие прошедшие предварительную подготовку 20 супервайзеров, 400 интервьюеров, 30 оператор.