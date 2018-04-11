Организация президентских выборов в Азербайджане может стать моделью для других стран – израильские наблюдатели (ФОТО)

2018-04-11 19:06 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Организация президентских выборов в Азербайджане может стать моделью для других стран.

Об этом сказали в среду Trend депутат Кнессета Израиля Константин Йоэль Развозов и генеральный директор международной ассоциации Израиль-Азербайджан «АзИз» Лев Спивак, которые приехали в Азербайджан для наблюдения за президентскими выборами.

«Мы побывали в более двенадцати избирательных участках. Все идет очень четко, гладко, без нарушений. Существует очень много разных способов и технологий для предотвращения нарушений. Я в первый раз сталкиваюсь с использованием спрея, который используется для того, чтобы один человек не мог повторно голосовать. Видно, что все очень организовано. Я наблюдал за выборами в разных странах. Организация выборов в Азербайджане может стать моделью для других стран», - сказал депутат.

Развозов особо подчеркнул высокую явку избирателей.

«Я не ожидал увидеть много избирателей утром. Однако, утром, за несколько часов, явка избирателей превысила 50 процентов. Это очень высокий показатель. Все очень спокойно. Люди идут на голосование с улыбкой. Для них это как праздник. Не всегда можно увидеть такое», - отметил Развозов.

Израильский депутат подчеркнул, что во всех избирательных участках созданы одинаково хорошие условия.

«Мы были не только в центральных избирательных пунктах. Мы сами выбирали участки и также посетили отдаленные районы Баку. Везде одинаково хорошие условия», - сказал Развозов.

Лев Спивак, в свою очередь, отметил, что со всех сторон подготовка к выборам совершенно потрясающая.

«Я дважды был наблюдателем в Азербайджане. Совершенно потрясающая система переносной, так называемой черной корзины для тех, кто имеет возможность голосовать только дома. Мы видели, как это выполняется. Кроме того, мы были, на мой взгляд, на уникальном избирательном участке. Это был избирательный участок для беженцев. Мы нигде больше такого не видели», - отметил Лев Спивак.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходят президентские выборы.

На президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действуют 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно наблюдать за процессом голосования.

Веб-камеры установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдают 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

Голосование на президентских выборах завершится в 19:00.

В Азербайджане 5 314 365 человека обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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