Латвийский депутат: «Никаких нарушений закона выявлено не было»

2018-04-11 20:18 | www.apa.az | 7

«Мы были на 10 избирательных участках, где проводилось голосование. Никаких нарушений закона выявлено не было».

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции после президентских выборов в Азербайджане заявил депутат латвийского сейма Роаманс Нудинс.

Он сказал, что один из ключевых вопросов был связан с голосованием людей с ограниченными возможностями: «Людям с ограниченными возможностями были созданы все условия для участия на выборах. Всем нуждающимся на дом были отправлены передвижные урны. На всех избирательных участках, где я вел наблюдение, имелись агитационные баннеры, люди могли ознакомиться с кандидатами. У входов в участки для граждан была создана очень простая система. Этой системы в моей стране нет. По сравнению с предыдущими периодами в Азербайджане наблюдается заметное улучшение избирательного процесса. Я наблюдал за выборами во многих странах. Можно сказать, что везде единая система, но обрезание угла бюллетеней в Азербайджане стало для меня открытием. Это очень хорошее нововведение».