Заместитель председателя парламента Узбекистана: «Во время голосования политическая культура была на высоком уровне»

2018-04-11 20:25 | www.apa.az | 7

«Я поздравляю Центральную избирательную комиссию Азербайджана с высоким уровнем организации президентских выборов».

Как сообщает АПА, об этом на посвященной президентским выборам в Азербайджане пресс-конференции заявил заместитель Спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Сарвар Отамуродов.

Напомнив, что от Узбекистана президентские выборы в Азербайджане наблюдали 3 человека, Отамуродов отметил, что во время голосования политическая культура была на высоком уровне: «Президентские выборы в Азербайджане были проведены в соответствии с международными стандартами - свободно, прозрачно и в соответствии с демократическими принципами».