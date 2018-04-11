Цена на нефть Brent повысилась

2018-04-11 20:33 | www.oxu.az | 7

Цена на нефть марки Brent превысила $72 впервые со 2 декабря 2014 года.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Газета.ру, об этом свидетельствуют данные торгов.

Фьючерсы на баррель нефти Brent с поставкой в июне достигли отметки $72,24.

Американский фондовый рынок открылся разнонаправленно, об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Dow Jones понизился на 0,30% и составил 24 335,18 пункта.

Индекс S&P 500 упал на 0,17%, до 2 652,23 пункта.

Индекс электронной биржи NASDAQ вырос на 0,19% и составил 7 107,49 пункта.

А.Б.

