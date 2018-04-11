Организация президентских выборов в Азербайджане соответствует лучшим международным образцам - Совет Ирландии

2018-04-11 19:14 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Процесс организации и проведения президентских выборов в Азербайджане можно сравнить с наилучшими достижениями международной практики в этой области.



Об этом сообщил Trend член совета Ирландии Джерри Ланди.



Избирательные участки, по словам Ланди, оказывали всю необходимую помощь и услуги гражданам Азербайджана.



Никаких нарушений на избирательных участках зафиксировано не было.



"Выборы проходят прозрачно, эффективно и на профессиональном уровне. Я будучи ирландцем, могу сказать, что увидел здесь то же уважение и соблюдение европейских стандартов организации выборов, как и у себя на родине", - сказал Ланди.



Член совета Ирландии также пожелал удачи всем гражданам Азербайджана с выборами президента.

Отметим, что сегодня в Азербайджане состоялись президентские выборы.

На президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действуют 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно наблюдать за процессом голосования.

Веб-камеры установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

Процесс голосования на президентских выборах завершился в 19:00.

В Азербайджане 5 314 365 человека обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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