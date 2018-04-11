Совет печати Азербайджана сообщил об отсутствии проблем в работе журналистов в день президентских выборов

2018-04-11 19:15 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В среду с 8:00 до 15:00 инцидентов с журналистами, выполнявшими профессиональный долг на президентских выборах в Азербайджане, зарегистрировано не было, говорится в среду в сообщении Совета печати Азербайджана.

За указанный период на «горячую линию» Совета поступило всего одно обращение. Недоразумение, с которым столкнулся корреспондент телеканала İnter.az Сабухи Вагифоглу во время освещения избирательного процесса в Сумгайыте, было устранено.

За ходом избирательного процесса следили председатель Совета печати, депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Афлатун Амашов - на 41-м избирательном участке первого Сумгайытского округа и 42-м участке второго Сумгайытского округа, члены правления Совета – главный редактор «525-й газеты» Рашад Меджид – на 45-м избирательном участке Абшеронского избирательного округа, главный редактор газеты «Азербайджан» Бахтияр Садыгов – на 33-м, 34-м, 35-м и 36-м избирательных участках первого, третьего и четвертого Хатаинского округа соответственно, главный редактор газеты «Шарг» Акиф Аширли – на 15-м избирательном участке первого Ясамальского округа и 16-м избирательном участке второго Ясамальского округа, главный редактор газеты «Бизим йол» Бахаддин Хазиев – на 34-м избирательном участке второго Хатаинского округа, главный редактор газеты «Бакинский рабочий» Рахман Гаджиев - на 23-м избирательном участке Насими-Сабаильского округа, главный редактор новостного портала Milli.az Анар Иманов – на 29-м избирательном участке Сабаильского округа, главный редактор газеты «Джумхурият» Рафаил Беджанов на 41-м избирательном участке первого Сумгайытского округа.

Они наблюдали за тем, чтобы были созданы все необходимые условия для выполнения журналистами своих обязанностей на избирательных участках.

Члены мониторинговой группы Совета печати отметили высокую активность избирателей на участках, где они побывали, а также создание всех условий для международных и местных наблюдателей.

Еще раз сообщается, что в связи с президентскими выборами 11 апреля в Азербайджане телефоны Совета печати (012) 441 35 30, мобильные телефоны (055) 201 99 26 и (050) 242 09 91 работают в режиме «горячей линии».

Отметим, что сегодня в Азербайджане состоялись президентские выборы.

На президентских выборах были зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действуют 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно было наблюдать за процессом голосования.

Веб-камеры установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдают 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

Голосование на президентских выборах завершилось в 19:00.

В Азербайджане 5 314 365 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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