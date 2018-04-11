Украинский депутат: «Мы не наблюдали каких-либо нарушений закона на выборах»

2018-04-11 20:26 | www.apa.az | 6
«Мы не были свидетелями каких-либо нарушений закона или какого-либо внешнего вмешательства на выборах».
Как сообщает АПА, об этом сказал глава азербайджано-украинской межпарламентской группы дружбы Максим Курячий на пресс-конференции, организованной в связи с президентскими выборами в Азербайджане. Заявив, что выборы прошли прозрачно, М.Курячий отметил, что голосование соответствует демократическим принципам.
Подчеркнув высокую активность избирателей, украинский парламентарий положительно оценил установку веб-камер на избирательных участках. Он добавил, что Азербайджан является стратегическим партнером Украины.