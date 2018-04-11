AVCIYA: Во время голосования серьезных нарушений закона зарегистрировано не было

2018-04-11 20:36 | www.apa.az | 7

Ассоциация содействия развитию гражданского общества (AVCIYA) обнародовала результаты мониторинга, проведенного сегодня на президентских выборах в Азербайджане.

Как сообщает АПА, руководитель Избирательного штаба AVCIYA Магеррам Зульфугарлы сказал, что структура провела мониторинг избирательного процесса с 4 тыс. наблюдателями.

Наблюдения были проведены в 3 этапа, серьезных нарушений закона зарегистрировано не было.

«На некоторых избирательных участках были незначительные технические недочеты. Однако они не повлияли на результаты выборов. AVCIYA заявляет, что выборы были проведены в демократических, прозрачных, справедливых условиях, общественно-политическая ситуация в стране стала еще стабильнее», - отметил М.Зульфугарлы.

Магеррам Зульфугарлы добавил, что активность избирателей примерно составила 65-66%.