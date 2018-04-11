Cаудовские ПВО перехватили ракету, выпущенную по Эр-Рияду

2018-04-11 19:29 | www.trend.az | 7

Силы ПВО Саудовской Аравии в среду перехватили ракету, выпущенную по столице королевства Эр-Рияду, сообщает арабский спутниковый телеканал Al-Arabiya, передает РИА Новости.

"Силы обороны Саудовской Аравии заявили в среду вечером о том, что они перехватили ракету над Эр-Риядом. Никакая дальнейшая информация не сообщается", — говорится в микроблоге телеканала в Twitter.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.