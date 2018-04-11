Австралийский парламентарий: «Опытом Азербайджана хотим воспользоваться в своей стране»

2018-04-11 20:39 | www.apa.az | 6

«Мы вели наблюдение на 6 избирательных участках Баку. Мы увидели наличие дисциплины. Не было никакого вмешательства, беспокойства».

Как сообщает АПА, об этом заявил член австралийского парламента Крейг Келли.

Он сказал, что каждый может свободно участвовать в выборах и использовать свое избирательное право: «Мы переняли в Азербайджане некоторые моменты, связанные с выборами, которые внедрим в своей стране. Первым из них является то, что у вас требуют удостоверение личности. Вторым является то, что на палец наносится невидимые чернила, что не дает проголосовать во второй раз. Урны изготовлены из прозрачного пластика. Это тоже очень хорошо. В нашей стране урны для голосования не прозрачные, удостоверений личности не требуют, не наносят на пальцы чернила».

К. Келли поздравил Центральную избирательную комиссию: «Я узнал много нового и предлагаю внедрить это в Австралии. Я видел среди голосовавших человека, родившегося в 1928 году. Это означает, что ему 90 лет. Это для него знаменательный день, так как он проголосовал в демократических условиях».