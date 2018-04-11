Член ПА Азии: «Проведенные в Азербайджане выборы были образцовыми»

2018-04-11 20:45 | www.apa.az | 6

«Мы провели наблюдения на нескольких избирательных участках. На этих участках представители кандидатов в президенты организовали работу беспрепятственно».

Как сообщает АПА, об этом на проведенной в связи с президентскими выборами пресс-конференции заявил спецпредставитель председателя парламентской ассамблеи Азии, депутат Великого национального собрания Турецкой республики Бурхан Каятурк.

Б.Каятурк отметил, что голосование отвечало всем необходимым стандартам.

Член парламента Бангладеш Назруи Ислам Чховдхури заявил, что ими были проведены наблюдения в Баку и его окрестностях: «Организация работы на участках была на высоком уровне. Проведенные в Азербайджане выборы были образцовыми. Желаю успехов братскому народу Азербайджана».