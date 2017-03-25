В Кыргызстане задержаны 70 участников митинга

2017-03-25 21:15 | www.oxu.az | 4

При разгоне митинга сторонников задержанного экс-депутата парламента Кыргызстана Садыра Жапарова были задержаны 68 человек.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в субботу журналистам замминистра внутренних дел Алмаз Орозалиев.

«За хулиганство и применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов задержаны 68 человек», — сообщил представитель МВД.

По его словам, участники акции протеста организовали массовые беспорядки, закидывая сотрудников милиции бутылками с водой, а затем напали на представителей правоохранительных органов с древками от транспарантов. Сторонники экс-депутата также разбили стекла автобуса принадлежащего МВД.

Ранее сотрудники госкомитета нацбезопасности Киргизии задержали Садыра Жапарова при возвращении с Кипра, где тот проживал последние несколько лет. Сейчас он находится в следственном изоляторе ГКНБ.

Против оппозиционного политика возбуждено дело по статьям «Угроза убийством» и «Захват заложников» — его подозревают в организации митинга протеста 7 ноября 2013 года, когда протестующие захватили и несколько часов удерживали губернатора Иссык-кульской области Эмильбека Каптагаева. Сам Жапаров утверждает, что на тот момент уже несколько месяцев находился за пределами Киргизии.

Ранее в соцсетях появилась информация, что Жапаров намерен вернуться в Бишкек и провести митинг своих сторонников. Сам экс-парламентарий заявлял, что после митинга добровольно явится на допрос в ГКНБ и даст показания.