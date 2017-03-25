В Кыргызстане задержаны 70 участников митинга
2017-03-25 21:15 | www.oxu.az | 4
При разгоне митинга сторонников задержанного экс-депутата парламента Кыргызстана Садыра Жапарова были задержаны 68 человек.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в субботу журналистам замминистра внутренних дел Алмаз Орозалиев.
«За хулиганство и применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов задержаны 68 человек», — сообщил представитель МВД.
По его словам, участники акции протеста организовали массовые беспорядки, закидывая сотрудников милиции бутылками с водой, а затем напали на представителей правоохранительных органов с древками от транспарантов. Сторонники экс-депутата также разбили стекла автобуса принадлежащего МВД.
Ранее сотрудники госкомитета нацбезопасности Киргизии задержали Садыра Жапарова при возвращении с Кипра, где тот проживал последние несколько лет. Сейчас он находится в следственном изоляторе ГКНБ.
Против оппозиционного политика возбуждено дело по статьям «Угроза убийством» и «Захват заложников» — его подозревают в организации митинга протеста 7 ноября 2013 года, когда протестующие захватили и несколько часов удерживали губернатора Иссык-кульской области Эмильбека Каптагаева. Сам Жапаров утверждает, что на тот момент уже несколько месяцев находился за пределами Киргизии.
Ранее в соцсетях появилась информация, что Жапаров намерен вернуться в Бишкек и провести митинг своих сторонников. Сам экс-парламентарий заявлял, что после митинга добровольно явится на допрос в ГКНБ и даст показания.