Названы самые ожидаемые кинопремьеры весны и лета - ВИДЕО

2018-04-11 21:03 | www.oxu.az | 5

Издание USA Today представило собранный на основе прогнозов кинокритиков топ-10 самых ожидаемых фильмов, премьера которых состоится весной и летом 2018 года.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на Газета.ру.

Продолжение шпионской экшн-серии с Томом Крузом «Миссия невыполнима: Последствия» попало в список.

«Восемь подруг Оушена» с Рианной и Кейт Бланшетт - женский вариант «Одиннадцати друзей Оушена».



Вселенная комиксов Marvel представлена сразу тремя супергеройскими фильмами: «Мстители: Война бесконечности»,

«Дэдпул 2»

и «Человек-муравей и Оса».

Кинокомпания Walt Disney Pictures отмечена в списке двумя лентами -это спин-офф «Звездных войн» под названием «Хан Соло. Звездные войны: Истории»

и готовящаяся к премьере анимационная картина «Суперсемейка 2».

Две картины студии Universal также попали в топ - это продолжение мюзикла по песням ABBA «Mamma Mia! 2» и триллер о динозаврах «Мир юрского периода 2».

Единственный фильм в списке, который не является ни продолжением, ни спин-оффом - это хоррор «Реинкарнация».

Ранее журнал Esquire назвал лучшим фильмом начала года научно-фантастическую драму «Аннигиляция» Алекса Гарленда с Натали Портман.

А.Б.

