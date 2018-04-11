Названы самые ожидаемые кинопремьеры весны и лета - ВИДЕО

2018-04-11 21:03 | www.oxu.az | 5
Издание USA Today представило собранный на основе прогнозов кинокритиков топ-10 самых ожидаемых фильмов, премьера которых состоится весной и летом 2018 года.
Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на Газета.ру.
Продолжение шпионской экшн-серии с Томом Крузом «Миссия невыполнима: Последствия» попало в список.
«Восемь подруг Оушена» с Рианной и Кейт Бланшетт - женский вариант «Одиннадцати друзей Оушена».
Вселенная комиксов Marvel представлена сразу тремя супергеройскими фильмами: «Мстители: Война бесконечности»,
«Дэдпул 2»
и «Человек-муравей и Оса».
Кинокомпания Walt Disney Pictures отмечена в списке двумя лентами -это спин-офф «Звездных войн» под названием «Хан Соло. Звездные войны: Истории»
и готовящаяся к премьере анимационная картина «Суперсемейка 2».
Две картины студии Universal также попали в топ - это продолжение мюзикла по песням ABBA «Mamma Mia! 2» и триллер о динозаврах «Мир юрского периода 2».
Единственный фильм в списке, который не является ни продолжением, ни спин-оффом - это хоррор «Реинкарнация».
Ранее журнал Esquire назвал лучшим фильмом начала года научно-фантастическую драму «Аннигиляция» Алекса Гарленда с Натали Портман.