Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах

2018-04-12 00:35 | www.apa.az | 5
11 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как сообщает АПА, президент Турции поздравил Ильхама Алиева с убедительной победой на президентских выборах, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности на благо азербайджанского народа.
Глава государства выразил признательность за проявленное внимание и поздравление.
Президент Ильхам Алиев и президент Реджеп Тайип Эрдоган выразили уверенность в том, что дружественные и братские отношения между нашими странами и впредь будут развиваться во всех областях.