Белый дом: Трамп пока не принял решения по дальнейшим действиям по Сирии

2018-04-12 00:47 | www.apa.az | 3

Президент США Дональд Трамп не принял окончательного решения об ударе по Сирии, рассматриваются различные варианты как по способу ответа, так и по его времени.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила в ходе регулярного брифинга для журналистов представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Это один из вариантов действий, которые президент может предпринять, а может не предпринять.", сказала она.

Она также отметила, что консультации с партнерами и союзникам США по этому вопросу продолжаются.

В среду президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии.